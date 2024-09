Kärnten-Derby steht an: KAC „muss sich nicht extra motivieren“

In einer restlos ausverkauften Heidi-Horten-Arena findet am Sonntag, 29. September, das Kärnten-Derby zwischen dem KAC und dem VSV statt.

In einer restlos ausverkauften Heidi-Horten-Arena findet am Sonntag, 29. September, das Kärnten-Derby zwischen dem KAC und dem VSV statt.

Während der KAC gestrigen Freitag klar in Ungarn mit 0:4 verloren hat, musste sich der VSV gegen die Graz99ers mit 4:6 geschlagen geben. Dabei findet KAC-Verteidiger Clemens Unterweger, dass man in Székesfehérvár eigentlich gut gestartet sei. „Im ersten Drittel haben wir nicht großartig dominiert, aber wir waren solide, auch hinten – und das ist in Ungar nicht einfach“, so Unterweger. Dann jedoch hätte man „zu einfache Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben“.

Heidi-Horten-Arena ist restlos ausverkauft

Dennoch müsse sich in einem Derby niemand extra motivieren. „Wir spielen zu Hause und wollen unseren Fans und nicht zuletzt auch uns selbst zeigen, dass wir es besser können als am Freitag. Es ist klar und uns auch bewusst, dass wir uns deutlich steigern können, wir werden am Sonntag alles daransetzen, wieder einen Sieg einzufahren“, so Unterweger. „In einem Derby kann immer alles passieren, da herrschen eigene Gesetze. Ich erwarte eine enge und hitzige Begegnung bei toller Stimmung“, freut sich der KAC-Verteidiger abschließend. Das Spiel startet in der restlos ausverkauften Heidi-Horten-Arena um 17.30 Uhr.