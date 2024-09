Lagerhallenbrand in Wolfsberg: Suche nach Ursache läuft weiter

Am Freitag wurden mehrere Einsatzkräfte zu einem Lagerhallenbrand in Wolfsberg alarmiert. Die Suche nach der Brandursache läuft.

Am Freitag wurden mehrere Einsatzkräfte zu einem Lagerhallenbrand in Wolfsberg alarmiert. Die Suche nach der Brandursache läuft.

In der Nacht auf 27. September wurden mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Wolfsberg und Völkermarkt zu einem Vollbrand alarmiert. Im Einsatz standen 150 Florianis. In der Lagerhalle seien 17 Firmen untergebracht gewesen, darunter auch jene Indoor-Spielanlage „Jump & Play“, die am 4. Oktober eröffnet werden hätte sollen. Das Herzensprojekt der Betreiber ist jedoch den Flammen zum Opfer gefallen.

Die Suche nach der Ursache läuft

Am heutigen Samstag waren Spezialisten des Bundeskriminalamtes in der früheren Lebek-Halle vor Ort. Nach wie vor stehe die Ursache für den Brand nicht fest, der Schaden dürfte in die Millionenhöhe gehen. In der Nähe der Lagerhalle befinde sich ein Tanzlokal, das nicht in Betrieb war, der Brandherd könnte laut ersten Erkenntnissen nahe diesem gewesen sein, heißt es laut Medienberichten.

Wahlvorgang kann regulär stattfinden

Die Pressestelle der Stadtgemeinde Wolfsberg informiert darüber, dass Ersatzlösungen im Wahllokal geschaffen wurden (kleinere Raumteiler, Paravents), sodass der Wahlvorgang für die morgigen Nationalratswahlen regulär stattfinden kann. „Das Wahlgeheimnis bleibt auf jeden Fall erhalten“, heißt es weiter seitens der Pressestelle. Dies sei in Absprache mit dem Bundesministerium für Inneres und der Landeswahlbehörde erfolgt, so die Stadtgemeinde abschließend in ihrem Facebook-Posting.