Motorradunfall fordert drei Verletzte

In Salzburg kam es zu einem Motorradunfall.

Veröffentlicht am 28. September 2024, 19:01 / ©pixabay.com

Eine sechsköpfige Motorradgruppe aus Bayern fuhr am heutigen Samstag, dem 28. September, gegen 11 Uhr bei leichtem Regen und nasser Fahrbahn auf der Turracher Straße, B95, im Salzburger Bezirk Tamsweg. Auf Höhe der Kreuzung mit der Thomataler Landesstraße fuhr der erste Motorradfahrer unvermittelt nach rechts zum Fahrbahnrand. Der dahinter fahrende Motorradlenker konnte noch ausweichen, der dritte Fahrer fuhr auf seinen Vordermann auf und schob diesen auf den Ersten in der Gruppe. Die drei Motorradfahrer im Alter zwischen 50 und 59 Jahren stürzten und verletzten sich leicht. Das Rote Kreuz war mit zwei Fahrzeugen, die freiwillige Feuerwehr Ramingstein mit 19 Mann und ein Notarztwagen am Unfallort.