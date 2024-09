6,3 Millionen Wahlberechtigte: Österreich bestimmt den Nationalrat

Am Sonntag, dem 29. September, wählt Österreich den Nationalrat.

Veröffentlicht am 28. September 2024

Am morgigen Sonntag, dem 29. September, zählt die Stimme der Bürger. Nach dem intensiven Wahlkampf der vergangenen Wochen wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Am Wahlzettel stehen heuer neben der Volkspartei (ÖVP), der Sozialdemokratischen Partei (SPÖ) der Freiheitliche Partei (FPÖ) und der GRÜNEN auch das Neue Österreich und Liberale Forum (NEOS), die Bierpartei (BIER), Keine von denen (KEINE), die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) sowie die Liste Madeleine Petrovic (LMP).

6,3 Millionen Österreicher wahlberechtigt

Das Bundesministerium für Inneres veröffentlichte anlässlich der Nationalratswahl die endgültigen Zahlen der Wahlberechtigten. Insgesamt 6.346.059 Österreicher sind wahlberechtigt, davon 62.706 mit Wohnsitz im Ausland. Bei der letzten Nationalratswahl 2019 war die Zahl der Wahlberechtigten mit 6.396.812 Personen noch etwas höher. Die Daten belegen außerdem: Der Wahlkarten-Boom hält an. In den vergangenen Wochen wurden in Österreich 1.436.240 Wahlkarten ausgestellt. 2019 waren es 1.009.749.