Diese Wiener Polizeiinspektion wird geschlossen

Im Juni gab es noch viel politischen Wirbel rund um die Polizeiinspektion Keplergasse. Diese hätte nämlich geschlossen werden sollen. Grund für die Schließung ist der Abriss des Gebäudes. Die FPÖ kritisierte das Vorhaben, dadurch werde nämlich „ein zusätzliches Sicherheitsvakuum geschaffen“. Vom Innenministerium hieß es daraufhin, dass die Polizeiinspektion doch nicht geschlossen werden sollte – zumindest vorerst. „Der Neubau wird erst dann realisiert werden, wenn ein adäquates Ersatzquartier in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort gefunden ist“, so Minister Gerhard Karner.

Ersatzquartier gefunden

Jetzt ist es so weit. Ein Ersatzquartier wurde gefunden und die Polizeiinspektion Keplergasse wird geschlossen, wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt. „Die Polizeiinspektion Keplergasse in Wien Favoriten wird abgerissen und neu errichtet. Während der Bauphase zieht die Dienststelle in ein Ersatzquartier in der Columbusgasse 7 um. Aufgrund dieser Übersiedlung wird der Parteienverkehr vom 30. September 2024 bis einschließlich 2. Oktober 2024 um 7 Uhr vollständig eingestellt. Ab dem 2. Oktober, 7 Uhr steht die Polizeiinspektion am neuen Standort wieder für den Parteienverkehr zur Verfügung.“