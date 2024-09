Frau zwei Mal vergewaltigt: Verdächtiger ist bereits in Haft

In Kärnten soll eine Frau zwischen Ende April und Anfang Mai zumindest zwei Mal vergewaltigt worden sein.

Grauenhafte Szenen sollen sich in Kärnten Ende April und Anfang Mai dieses Jahres abgespielt haben. Wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht, steht ein Mann wegen Körperverletzung, Vergewaltigung, versuchter Nötigung und gefährlicher Drohung vor Gericht.

Das wird Verdächtigem angelastet

Ihm wird angelastet, wie es weiter heißt, im Zeitraum vom 25. April bis zum 3. Mai 2024 eine Frau in mindestens zwei Angriffen vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte würde sich auch bereits in Haft befinden, der Prozess findet am kommenden Freitag, 4. Oktober, zwischen 13 und 15.45 Uhr statt. Den Vorsitz hat Richter Gernot Kugi. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.