Tödlicher Traktorunfall: Landwirt (85) starb an Ort und Stelle

Der Unfall ereignete sich am heutigen Samstag, dem 28. September, gegen 12.50 Uhr, im Gemeindegebiet Huben/Längenfeld, Bezirk Imst, auf der Gemeindestraße. Die Landespolizeidirektion Tirol dazu: „Der Mann ist laut Angaben von Zeugen mit seinem Traktor samt Anhänger bergwärts gefahren und hat in einer Linkskurve sein Fahrzeug gewendet, um wieder bergab zu fahren. Im Zuge dieses Wendemanövers kam der Traktor über den Straßenrand hinaus und stürzte in Folge zirka 10 Meter in ein Waldgebiet ab.“ Für den 85-jährigen Österreicher kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb trotz Reanimation durch den Notarzt noch an der Unfallstelle.