Autforce: Neuer Kurs mit Fokus auf Maschinenbau und Prüfanlagen

Als Prüfstandspezialist habe sich Autforce insbesondere in der internationalen Automobilindustrie einen Namen gemacht. Nun sollen die Südsteirer eine bemerkenswerte Transformation hingelegt haben. Neben Prüfstandsoftware werden am vergrößerten Standort in Lebring nun auch vollständige Anlagen gebaut. Möglich hat das auch die Steiermärkische Sparkasse gemacht. „Wer fast ein Vierteljahrhundert erfolgreich am Automotive-Markt tätig ist, den bringt so leicht nichts mehr aus der Ruhe“, sagt Geschäftsführer Oliver Hohnhold.

Vom „klassischen Softwarelieferant“ zum Maschinenbauer

Der Geschäftsführer der 55-köpfigen südsteirischen Autforce spielt dabei auf die vergangenen 36 Monate an: In diesem Zeitraum habe der Automotive-Pionier einen spektakulären Spurwechsel hingelegt: „Wir haben uns vom klassischen Softwarelieferanten hin zum Maschinenbauer entwickelt, können am internationalen Markt nun ein Package aus digitaler Plattform und Anlage anbieten“, erzählt Hohnhold. Heiße konkret: Die Lebringer bauen nun vollständige Prüfanlagen, mit denen Produktionsfehler erkannt und Qualitätsabweichungen erfasst werden.

60 Prozent des Umsatzes kommen aus der Automobilindustrie

„Unser Know-how liegt hier insbesondere in der stets komplexer werdenden Fahrzeug-Kommunikation und dessen Bussystemen. Dieses Kommunikationssystem ermöglicht eine zuverlässige Vernetzung der Steuergeräte innerhalb des Fahrzeugs, die für die Optimierung von Leistung, Effizienz und Sicherheit unerlässlich ist“, erklärt der Geschäftsführer. Dass man nun als Maschinenbauer mit umfassenden Software-Know-how auftreten könne, sei ein „Alleinstellungsmerkmal am internationalen Markt“, versichert der Autforce-Geschäftsführer. „Es gibt kaum Maschinenbauer, die auch Software verstehen.“ 60 Prozent des Umsatzes (von zuletzt 7,3 Millionen Euro) werden in der Automobilindustrie erwirtschaftet. Der Rest des Umsatzes verteilt sich auf die Luftfahrt sowie den Gesundheits- und Medizinsektor und die Bauindustrie.

Cashflow sank trotz konstantem Wachstum

Grund für den unkonventionellen Schritt in den Anlagenbau sei die hohe Nachfrage gewesen, erklärt Hohnhold. „Die Transformation vom Softwaredienstleister zum Maschinenbauer war mit Hürden versehen“, so der Autforce-Zuständige. „Wir haben uns in ein völlig neues Geschäftsfeld vorgewagt, der Kapitalbedarf war plötzlich um ein Vielfaches höher.“ Die Folge: Trotz konstantem 25-prozentigen Unternehmenswachstum, sank zwischenzeitlich der Cashflow. Paradox, da mit dem Trend zur E-Mobilität insbesondere die Nachfrage für Hightech-Anlagen zur Inverter-Prüfung der Lebringer explodierte, stiegen die vorfinanzierten Produktzukäufe massiv. Die bisherige Hausbank zeige dafür jedoch kein Verständnis. In der Steiermärkischen Sparkasse fand Autforce jedoch einen Partner, um den Expansionskurs auch finanziell zu stemmen.

Ein „beeindruckendes Beispiel für visionäres Denken“

Über den Zugang der Bank zur Österreichischen Kontrollbank (OeKB) wurde der eingeschlagene Erfolgskurs fortgesetzt. „Die Entscheidung von Autforce, neue Unternehmenskompetenzen aufzubauen, ist ein beeindruckendes Beispiel für unternehmerischen Mut und visionäres Denken. Es zeigt, wie wichtig es ist, über den Tellerrand hinauszuschauen und bereit zu sein, Risiken einzugehen, um Innovationen voranzutreiben“, so Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse. Die Bereitstellung finanzieller Mittel und den Zugang zu Finanzierungsinstrumenten über die Österreichische Kotrollbank sollen das Potenzial für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung gefördert haben.

Die neuen Finanzierungsmöglichkeiten sollen den Export unterstützen

Konkret ins Spiel konnte die Steiermärkische neue Finanzierungsmöglichkeiten der OeKB bringen, die den indirekten Export stützen. „Dabei wird die Exportquote des Kunden als Basis für die Auslandsgeschäfte des Unternehmens herangezogen. Dadurch kann auch ein indirekter Exporteur von den Vorteilen der Exportfinanzierung profitieren. Erst durch dieses Vorgehen waren wir in der Lage, die angestrebten Finanzierungsformen der OeKB zur Verfügung zu stellen“, erklärt Kröpfl. Das umfassende Know-how der Steiermärkischen im Bereich der Exportfinanzierung sei „der Schlüssel für Autforce, die eine Reihe von exportorientierten Industriebetrieben aus Österreich beliefert“ gewesen, betont das Vorstandsmitglied.

Mehr Produktions- und Bürofläche

Auf Basis dieser Finanzierungsstrategie konnte auch der bereits finalisierte Ausbau am Standort bewältig werden: In einem neuen Gebäude wurden unlängst 1.000 Quadratmeter zusätzliche Bürofläche sowie 400 Quadratmeter Produktionsfläche geschaffen. „Je nach Auftragslage erwägen wir eine optionale Erweiterung um weitere 400 Quadratmeter, um unseren wachsenden Bedürfnissen gerecht zu werden“, plant Geschäftsführer Hohnhold – und sein mit Anfang Jänner neu hinzugekommener Geschäftsführerkollege Christian Hanbauer.