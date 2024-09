Hells Angels-Prozess: Doch kein Gefängnis für die Verurteilten?

In dem Prozess rund um die mutmaßlichen Hells Angels-Mitglieder wurde ein Urteil gefällt.

Veröffentlicht am 28. September 2024

Die Vorwürfe gegen die drei mutmaßlichen Hells Angels-Mitglieder reichten von Wiederbetätigung, Erpressung, Körperverletzung, Drogendelikten, Nötigung bis zu gefährlicher Drohung. Mehr dazu in: „Wir kommen wieder“: Hells Angels-Rocker verbreiteten Schrecken. Am Freitag, 27. September, wurde der Prozess am Landesgericht Wien abgeschlossen.

Das Urteil Der 38-jährige Hauptangeklagte erhielt 33 Monate Haft, davon elf Monate unbedingt.

Der 31-jährige Mittäter erhielt insgesamt 18 Monate unbedingt, plus zusätzliche vier Monate wegen einer Bewährungsstrafe.

Freispruch für den 50-Jährigen

Doch kein Gefängnis?

Das Urteil: Haftstrafen für zwei der Männer, der dritte kam mit einem Freispruch davon. Werden die Urteile für rechtskräftig erklärt, dann könnten dem 38-Jährigen sowie dem 31-Jährigen das Gefängnis erspart bleiben. Der Hauptangeklagte hatte nämlich bereits elf Monate in der Untersuchungshaft verbracht. Was den 31-Jährigen angeht, der könnte eine Fußfessel erhalten und seine Strafe im elektronisch überwachten Hausarrest verbüßen.