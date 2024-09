DTM-Spitzenreiter: Bortolotti triumphiert am Red Bull Ring

Veröffentlicht am 28. September 2024, 20:49 / ©Pixabay/mibro

Mit dem heutigen Sieg in Spielberg, am 28. September, übernahm Mirko Bortolotti die Führung im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). Der Wiener Lamborghini-Pilot siegte am steirischen Red Bull Ring über Maro Engel aus Deutschland und dem Inder Arjun Maini. Den siebten Rang ergatterte sich der Tiroler Lucas Auer, wohingegen der Meister aus dem vorherigen Jahr, Thomas Preininger, aus dem Titelrennen ausschied.

Der vierte DTM-Sieg für Bortolotti

Für Bortolotti, dem Sohn der bekannten Wiener Eissalon-Dynastie, markierte der heutige Sieg den insgesamt vierten DTM-Sieg und den Ersten in dieser Saison. Der 34-jährige Wiener liegt nun zehn Punkte vor dem bisherigen Spitzenreiter, Kelvin van der Linde aus Südafrika und zwölf Punkte vor Mercedes-Pilot Maro Engel, aus Deutschland. Nach dem morgigen Rennen steht in drei Wochen nur noch das Finale mit zwei Läufen in Hockenheim vor der TürPorsche-Pilot Preining holte sich nach einem Start auf Platz 18 den fünften Platz und liegt nun, drei Rennen vor Schluss, bereits 65 Punkte hinter Bortolotti. Mercedes-Fahrer Auer aus Tirol musste sich mit dem zwölften Platz begnügen. Clemens Schmid, ebenfalls aus Tirol, eroberte ebenfalls als 15. noch einen Punkt.