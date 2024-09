Regen, Sonnenschein und Schneeflocken: Der Sonntag wird eher kühl

Der Montag soll sehr sonnig verlaufen, morgendliche lokale Nebelfelder lösen sich rasch auf. GeoSphere Austria prognostiziert, dass im Nordwesten des Landes ein paar harmlose Wolken durchziehen werden. In der Früh ist es kalt bei nur 1 bis 5 Grad, in ungünstigen Lagen ist regional leichter Bodenfrost möglich. Bis zum Nachmittag steigt die Temperatur auf etwa zwölf bis 16 Grad.

Von Westen ziehen am Dienstag vermehrt Wolken auf, im Südosten könnte es zum Teil noch länger sonnig sein, prognostiziert GeoSphere Austria. In der Früh ist es recht frisch, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 15 bis 19 Grad.