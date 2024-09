Von Baumstamm getroffen: 62-JÃ¤hriger bei Forstarbeiten schwer verletzt

Um 09.30 Uhr f√ľhrte heute Morgen, am 28. September, ein 62 Jahre alter Waldbesitzer mit zwei weiteren M√§nnern Holzschl√§gerungsarbeiten (Aufarbeitung von Windbruch) im eigenen Wald, in Hartberg-F√ľrstenfeld, durch. Dabei arbeitete jeder f√ľr sich in einem Bereich der Waldparzelle. Zum Vorfallzeitpunkt trug der 62-J√§hrige Arbeitskleidung (Schnittschutzhose, Schnittschutzstiefel, Forsthelm) und war damit besch√§ftigt, einen Kieferbaum mit der Motors√§ge umzuschneiden. Dabei wurde er vom Baumstamm am linken Unterschenkel getroffen und schwer verletzt.

Der 62-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt

Die beiden anderen M√§nner wurden durch lautes Rufen des Opfers auf den Unfall aufmerksam. Nach dem Leisten von Erster Hilfe brachten sie den Verletzten auf der Kippmulde eines Traktors zu einem Waldweg. Das √ĖRK Bad Waltersdorf f√ľhrte dort die medizinische Erstversorgung vor Ort durch und lieferte den Mann in das in das LKH Hartberg ein. Von dort wurde der 62-J√§hrige zwecks einer geplanten Operation in das LKH Feldbach √ľberstellt