Warmfront kommt: So wird das Wetter am Sonntag

Im Nordstau der Alpen gibt es am Vormittag noch einige Wolken und ein paar Regentropfen, sonst startet der Tag sonnig. Im Laufe des Tages kommen noch einige Quellwolken dazu, ehe dann am Abend eine Warmfront aufzieht, die Wolken, aber kaum Regen mit sich bringt. „Der Wind weht mäßig, im Osten gebietsweise auch sehr lebhaft aus Nordwest bis Nord“, merkt die GeoSphere Austria in ihrer Prognose an. Die Temperaturen erreichen maximal 10 bis 17 Grad.