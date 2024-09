Sonntag in Wien startet mit viel Sonnenschein

Der Sonntag in Wien startet recht sonnig. „Über Mittag bilden sich aber einige flache Quellwolken, die den Sonnenschein etwas beeinträchtigen können“, so die GeoSphere Austria in ihrer Prognose. Es weht ein mäßiger bis lebhafter Wien aus Nordwest bis Nord. Während es in der Früh noch um die 8 Grad hat, klettern die Temperaturen tagsüber auf um die 14 Grad hinauf.