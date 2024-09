Neue Gebiete „sauber“: Klagenfurter Trinkwasser ist hier wieder „sicher“

Mittlerweile ist es mehr als eine Woche her, als erstmals die Meldung kam, dass das Trinkwasser in und um Klagenfurt eine zu hohe „Enterokokken“-Belastung hat. Daraufhin ging die Warnung der Stadt raus, dass das Wasser nicht getrunken werden sollte. Mittlerweile konnten erste Stadtteile von Klagenfurt sowie zwei Gemeinden rund um Klagenfurt wieder Entwarnung geben.

Hier ist das Wasser wieder genießbar

Wie wir bereits berichteten, ist das Wasser sowohl in großen Teilen von Wölfnitz (näheres dazu hier: Wasser-Verunreinigung in Klagenfurt: Hier ist das Wasser jetzt wieder trinkbar) als auch in der Maktgemeinde Magdalensberg sowie in der Marktgemeinde Maria Saal wieder genießbar. Während die gute Nachricht für die Wölfnitzer bereits vor zwei Tagen kam, haben Magdalensberg und Maria Saal „erst“ seit heute wieder „gutes“ Wasser.

In diesen Klagenfurter Gebieten ist das Wasser wieder sicher

Wie die Stadt Klagenfurt nun berichtet, können in der Kärntner Landeshauptstadt nun jedoch auch weitere Versorgungsgebiete ihr Wasser wieder trinken. Auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes könnten neben Wölfnitz nun auch das Versorgungsgebiet Sattnitz (umfasst im Wesentlichen das Gebiet östlich von der St. Ruprechter Straße, südlich des Südrings, westlich der Glan und nördlich der Sattnitz), sowie jene Gebiete nördlich der Tessendorfer Straße und nördlich der Josef-Sablatnig-Straße freigegeben werden. Das genaue Straßenverzeichnis der freigegebenen Gebiete findet ihr auch auf der Homepage der Stadtwerke hier. Ein individuelles Spülen der Leitungen in den freigegebenen Gebieten sei nicht mehr notwendig, das Wasser könne sofort und wie gewohnt verwendet werden.

Empfehlung der Gesundheitsbehörde bleibt aufrecht

Für die übrigen Stadtteile Klagenfurts bleibe jedoch nach wie vor die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde aufrecht. „In diesen Gebieten gilt weiterhin die Empfehlung, das Wasser vor dem Trinken rund drei Minuten aufkochen. Danach kann das Wasser bedenkenlos getrunken werden“, so die Stadt in einer Aussendung. Bedenkenlos möglich sei jedenfalls, sich zu duschen, Zähne zu putzen und die Wäsche zu waschen etc.

„Fehlersuche wie die berühmte Nadel im Heuhaufen“

„Bei einem Rohrsystem von rund 900 Kilometer Länge in Kombination mit einer derart geringen Verunreinigung ist die Fehlersuche wie die berühmte Nadel im Heuhaufen“, erklärt Umwelt-Mediziner Hans-Peter Hutter. Wie die Stadt erklärt, würden auch freigegebene Gebiete weiter getestet werden – mit Unterstützung der Stadt Villach, wodurch die Probenkapazität von zwischenzeitlich 20 auf 40 und ab nächster Woche auf 70 Testungen pro Tag erhöht werden könne.

Rund 100.000 Liter Wasser schon geliefert bzw. ausgegeben

Für alle Bürger jener Stadtteile, wo das Wasser noch nicht ohne Abkochen getrunken werden soll, bleibt die Versorgung mit Trinkwasser am Messegelände (Parkplatz „P3“ – Einfahrt Florian-Gröger-Straße 39) weiter aufrecht. Dort kann täglich Wasser zwischen 8 und 20 Uhr kostenlos abgeholt werden. Insgesamt wurden bisher bereits rund 100.000 Liter Wasser ausgegeben bzw. geliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2024 um 21:48 Uhr aktualisiert