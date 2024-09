Mit Auto kollidiert: Villacher (44) über Motorhaube gestürzt

Heute Nachmittag, am 28. September gegen 16 Uhr, war ein 44-jähriger Villacher mit seinem E-Scooter auf der Schützenstraße in Richtung Kreuzung Drausteig in Villach unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 18-jährige Villacherin mit ihrem Auto vom Drausteig kommend in Richtung Schützenstraße. An der Kreuzung ist es dann zur Kollision gekommen, der E-Scooter-Fahrer stürzte über die Motorhaube und blieb in weiterer Folge am Boden liegen, wie die Polizei nun berichtet. Er wurde von der Rettung verletzt ins LKH Villach gebracht.