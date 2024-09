661. St. Veiter Wiesenmarkt: Kärntens ältestes Brauchtumsfest eröffnet

St. Veit an der Glan

Mit dem traditionellen Festumzug mit rund 60 Gruppen und Vereinen aus ganz Kärnten wurde heute, Samstag, der 661. St. Veiter Wiesenmarkt offiziell eröffnet. Angeführt wurde er seitens der Kärntner Landesregierung von Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmann Stellvertreter Martin Gruber. Die Eröffnungsfeier mit Bieranstich fand am Hauptplatz vor dem Rathaus statt. Der St. Veiter Wiesenmarkt ist bis Montag, 7. Oktober, geöffnet.

Landeshauptmann Kaiser: Nicht nur ein Volksfest

Für den Landeshauptmann ist der St. Veiter Wiesenmarkt nicht nur ein Volksfest, sondern ein Teil gelebter Geschichte, der tief in der Region verwurzelt ist. „Den Wiesenmarkt besuchen jährlich rund 300.000 Menschen, während der zehn Tage sind rund 2.000 Personen am Markgelände tätig und es werden 22 Millionen Euro Umsatz generiert. Diese Zahlen verdeutlichen eindrucksvoll, welche Rolle der St. Veiter Wiesenmarkt für die Region spielt“, betonte Kaiser im Zuge der Eröffnung.

St. Veiter Bürgermeister Kulmer: Tradition und Brauchtum vereint

Ein besonderes Highlight ist für den Landeshauptmann die Kooperation zwischen ÖBB und dem St. Veiter Wiesenmarkt, die den Besucherinnen und Besuchern eine einfache und sichere An- und Abreise ermöglicht. „Es freut mich, dass der Wiesenmarkt, wie auch wir als Landesregierung, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt rückt und diese Kooperation mit den ÖBB auf Schiene gebracht wurde“, sagte Kaiser. Begrüßt wurden die vielen Besucher von St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer und Marktreferentin Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli. Kulmer betonte, dass der Wiesenmarkt den Menschen am Herzen liegt und Tradition sowie Brauchtum vereint.

Diesjähriges Programm vielfältig gestaltet

Anwesend waren unter anderem Bundesrätin Claudia Arpa, Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber, Walter Sabitzer von der Wirtschaftskammer St. Veit sowie Bezirkshauptfrau Claudia Egger-Grillitsch. Die Marktproklamation wurde von Gerald Winkler verlesen. Der Wiesenmarkt bietet dieses Jahr ein vielfältiges Programm. Rund 160 Krämerstände stehen den Marktbesuchern zur Verfügung. Neben dem beliebten Vergnügungspark werden am Wiesenmarkt unter anderem noch eine Wirtschaftsschau in der Blumenhalle und eine Autoschau geboten. Für kulinarische Genüsse sorgen die heimischen Gastronomiebetrieb. Auf der Alternativen Wiesn wird gekegelt und Kunst sowie Kinderunterhaltung geboten.

