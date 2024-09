FPÖ-Politiker dabei: Wirbel um SS-Lied bei Begräbnis

Konkret geht es um die Beerdigung des früheren FPÖ-Bezirksrats und deutschnationalen Burschenschaftler Walter Sucher am Freitag, dem 27. September, in Wien. Sucher hatte zu Lebzeiten bei einem FPÖ-Parteitag im Jahre 2006 für Wirbel gesorgt. Er hatte damals das Publikum „mit einem kräftigen Heil“ begrüßt. Seine Reaktion auf die Kritik: Man solle es sich nicht nehmen lassen, das Lied „Wenn alle untreu werden“ zu singen.

SS-Treuelied gesungen

Genau um jenes Lied geht es auch bei dem aktuellen Wirbel. Denn bei dem Begräbnis ist genau jene Version gesungen worden, die die Schutzstaffel SS einst als „Treuelied“ verwendet hatte. In den Strophen wird unter anderem das „heil’ge deutsche Reich“ besungen. Ein Video der Beisetzung wurde dem „Standard“ zugespielt. Laut Bericht seien bei der Beerdigung unter anderem die FPÖ-Nationalratsabgeordneten Harald Stefan und Martin Graf sowie Klubdirektor Norbert Nemeth, die alle auch bei der morgigen Nationalratswahl für die FPÖ kandidieren, sowie Ex-Klubchef Johann Gudenus anwesend.

Politische Reaktionen

Politische Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. SPÖ, Grüne und NEOS übten scharfe Kritik an der FPÖ. Die Grüne Justizministerin Alma Zadic dazu: „Die FPÖ beweist einmal mehr, dass sie rechtsextrem ist.“ Zadic forderte ÖVP und SPÖ am Tag vor der Nationalratswahl dazu auf, „endlich klare Kante zu zeigen“. SPÖ-Chef Andreas Babler äußerte sich über X (vormals Twitter) zu dem Ganzen und unterstrich die Wichtigkeit des Wählens: „Sorgen wir dafür, dass unser Land nicht in die Hände dieser Personen gerät.“

Sorgen wir dafür, dass unser Land nicht in die Hände dieser Personen gerät. Eine ÖVP, die eine Koalition mit der FPÖ eingehen will, macht sich mitschuldig. Es ist mir ernst. Schützen wir unsere Demokratie, unsere Mitbürger:innen und unser gesamtes Land.https://t.co/LArz055fML — Andi Babler (@AndiBabler) September 28, 2024

Sind das die „vielen vernünftigen Kräfte in der FPÖ“, die Sie wieder in die Regierung holen werden, @karlnehammer? https://t.co/7GBkl2lb2O — Douglas Hoyos (@derHoyos) September 28, 2024

Hochschülerschaft erstattet Anzeige

NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos richtete in seiner Kritik über X eine Frage an ÖVP-Kanzler Karl Nehammer: „Sind das die ‚vielen vernünftigen Kräfte in der FPÖ‘, die Sie wieder in die Regierung holen werden?“ Empörung herrscht ebenso bei den jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH). Sie zeigten die genannten FPÖ-Politiker und weitere Personen wegen Wiederbetätigung bei der Staatsanwaltschaft Wien an. Nehammer veröffentlichte am Samstagabend ein Posting auf X, in dem er schrieb: „Lassen wir nicht zu, dass die Radikalen Österreich und unsere Gesellschaft spalten.“

Am Sonntag geht es um viel. Es ist eine Richtungsentscheidung. Lassen wir nicht zu, dass die Radikalen Österreich und unsere Gesellschaft spalten. Ich stehe für Stabilität und eine Politik der Mitte. Sie haben die Wahl! 🇦🇹 pic.twitter.com/lUauwtZtvH — Karl Nehammer (@karlnehammer) September 28, 2024

FPÖ: „Pietätlos und schäbig“

Bei der FPÖ wiederum herrscht Empörung über die Videoaufnahmen des Begräbnisses. Auf APA-Anfrage verlautet die FPÖ: „Das Begräbnis einer Privatperson, auf dessen Planung und Gestaltung die FPÖ keinerlei Einfluss hatte, nun politisch missbrauchen zu wollen, ist pietätlos und schäbig.“