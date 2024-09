Stoppschild übersehen: Alkohofahrer verursacht Zusammenstoß

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Samstagabend, dem 28. September, gegen 21.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Hasendorferstraße zum Dr. Billroth-Weg, in Leibnitz. Dabei dürfte ein 41-jähriger Autofahrerin ein Stoppschild übersehen und in die Kreuzung eingefahren sein, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 69-Jährigen kam. Die verletzte 64-Jährige fuhr als Beifahrerin im Auto des 69-Jährigen mit und wurde in das LKH Wagna eingeliefert. Ein Alkotest beim 41- Jährigen ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Dem Mann wurde der Führerschein vor Ort abgenommen, er wird angezeigt.