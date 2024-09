Ampel-Frontalkollision in Leibnitz: Sechs Personen verletzt

Ein 32-Jähriger lenkte gestern Abend, am 28. September, gegen 19, Uhr sein Fahrzeug mit seiner 36 Jahre alten Lebensgefährtin als Beifahrerin auf der Straßganger Straße, in Leibnitz, in Richtung Norden. Bei einer Kreuzung bog er trotz Gelblicht der Ampel in die Olga-Rudel-Zeynek-Gasse nach links ein. Zeitgleich befuhr ein 19-Jähriger mit drei Freuden, alle um die 20 Jahre alt, die Straßganger Straße in Fahrtrichtung Süden. Auch er fuhr trotz Gelblicht der Ampel zügig in die Kreuzung ein um diese geradeaus zu queren. Es folgte eine Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Beim Unfall wurden insgesamt sechs Personen verletzt. Sie mussten in das LKH Graz eingeliefert und ambulant behandelt werden. Alle Beteiligten wohnen in Graz.