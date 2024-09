Flossenwettkampf in Graz: Steirische Meister glänzen im Wasser

Wer besonders schnell schwimmen will, trägt Flossen – auch in der Grazer Auster in Eggenberg. Am vergangenen Samstag, dem 28. September, traten die Besten der Besten im Flossenschwimmen und Apnoetauchen bei den Steirischen Meisterschaften gegeneinander an: Die meisten Champions gab es bei den Kindern und Jugendlichen.

©Susanne Ary 16 Top-Schwimmer kämpften gestern um Medaillen.

Schwimmen wie eine Meerjungfrau

Tauchen wie eine echte Meerjungfrau oder durchs Wasser zischen wie ein Delfin: Mit Monoflosse oder klassischen „Bifin“-Flossen scheint es möglich zu sein. 16 Top Schwimmer aus der Steiermark matchten sich in der Grazer „Auster“ um Medaillen im Flossenschwimmen und Apnoetauchen. „Schwimmen macht Spaß – und mit Flossen noch mehr!“, sagt Karl Gayregger, Vize-Obmann des Steirischen Tauchsportverbands, der gemeinsam mit Alexandra Krottmayer-Glanzer vom Unterwasserclub Graz die Medaillen vergab.

Medaillen für Jung und Alt

Markus Schafheutle, der älteste Teilnehmer, war auch heuer wieder dabei und gewann für den Steirischeb Tauchsport Club STC Graz Gold in 50 Meter Apnoe, bei den Damen gewann Lisa Sebros Gold, die auch in den 100 Metern Bifin vorne lag. Bei den Jüngsten holten sich Jonas Ast und Sonya Schink Gold, bei der Jugend (ab 14) waren Klara Assmann, Benjamin Kloibhofer und Jakob Ender ganz vorne.