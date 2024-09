In den CityArkaden könnt ihr ab Montag ins Weltall abheben

Bei der Ausstellung in den CityArkaden könnt ihr euch in einem lebensgroßen Raumfahreranzug fotografieren lassen.

Bei der Ausstellung in den CityArkaden könnt ihr euch in einem lebensgroßen Raumfahreranzug fotografieren lassen.

Die Ausstellung „nova planetarum“ vermittelt ein aktuelles Bild unseres Planetensystems – und das inmitten der CityArkaden in Klagenfurt! 26 Schautafeln informieren über die neuesten Aufnahmen von Raumsonden und ein Display enthält einen originalgetreuen Nachbau des ersten Fernrohrs von Galileo Galilei. Im Rahmen der Ausstellung können die Besucher zudem ein echtes Stück außerirdischer Materie berühren. In Vitrinen werden des Weiteren Modelle des „Hubble Space Telescope“, des ersten Marsautos „Sojourner“, der europäischen Sonde „Mars-Express“, ein Mars Exploration Rover und die auf dem Saturnmond Titan gelandete „Huygens“-Sonde präsentiert. Besonderes Highlight: Ein lebensgroßer Raumfahreranzug, indem man sich als Astronaut fotografieren lassen kann.

Einmalige Ausstellungsstücke mitten in Klagenfurt

Die Ausstellung „Steine vom Himmel“ wiederum widmet sich Meteoriten. Star der Ausstellung ist ein echter Stein vom Mond. Er stammt von dem über 1,4 Kilogramm schweren Meteoriten Dar al Gani 400. Auch ein kleines Stück vom Mars ist in der Ausstellung zu sehen. In zehn Vitrinen werden weitere Schätze aus dem Universum gezeigt, etwa der berühmte „Peekskill“-Meteorit, welcher 1992 in New York in ein parkendes Auto einschlug. Center Manager Ernst Hofbauer dazu: „Diese Ausstellung ist höchst interessant, vor allem für Schülerinnen und Schüler, genauso aber auch für interessierte Erwachsene. Wir freuen uns, dass es gelungen ist – in Kooperation mit dem Planetarium Laupheim – einmalige Ausstellungsstücke nach Kärnten zu bekommen.“