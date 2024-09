Klimabonus: Diese Österreicher bekommen ihn nie aufs Konto

Auch 2024 gibt es für all jene in Österreich lebenden Personen, die die Voraussetzungen erfüllen, wieder einen Klimabonus. Dabei haben ihn Millionen Menschen auch schon aufs Konto überwiesen oder per Brief zugeschickt bekommen, die Auszahlung findet nämlich bereits seit Anfang September statt. Jener Fall einer Österreicherin, die sich an die 5 Minuten-Redaktion gewandt hat, hat vor einigen Tagen dann hohe Wellen geschlagen. Sie hat den Klimabonus bisher nämlich immer aufs Konto bekommen, dieses Jahr kommt er aber plötzlich als Brief. Mehr dazu in: Statt Geld aufs Konto bekommt Österreicherin jetzt einen Brief.

Trotz aktueller Kontodaten wurde Klimabonus nicht überwiesen

Daraufhin haben sich viele weitere Leser gemeldet, einige von ihnen bekommen den Bonus ebenfalls per Brief zugeschickt, obwohl sie – eigenen Aussagen zufolge – die Kontodaten jährlich aktualisieren. „Da ich selbstständig bin und logischerweise jedes Jahr meine Steuererklärung über den Steuerberater abgebe, sind meine Kontodaten aktuell“, erklärt etwa eine Leserin gegenüber 5 Minuten. Auch einigen anderen Lesern geht es gleich. Wir haben nun beim Klimaministerium nachgefragt, weshalb viele Österreicher vergeblich auf eine Konto-Überweisung warten und Jahr für Jahr den Brief mit Gutscheinen zugeschickt bekommen.

Deshalb bekommen einige Österreicher den Klimabonus nicht überwiesen

„Grundsätzlich bekommen alle Personen, die aktuelle Kontodaten z. B. bei FinanzOnline hinterlegt haben, den Klimabonus auch direkt überwiesen. Eine Ausnahme gibt es jedoch“, heißt es aus dem Klimaministerium gegenüber 5 Minuten. Diese Ausnahme gelte für jene Personen, deren Konto nicht eindeutig als Privatkonto zugeordnet werden könne. „Das ist z. B. dann der Fall, wenn Personen selbstständig tätig sind und dafür das hinterlegte Konto nützen.“ Der Grund dafür sei einfach: „Weil nur Privatpersonen Anspruch auf den Klimabonus haben, wird dieser nicht auf Firmenkonten überwiesen. Alle Personen, auf die das zutrifft, bekommen den Klimabonus automatisch per Brief zugestellt.“

Wer den Klimabonus noch per Brief bekommt

Es könnte laut Klimaministerium aber noch einen weiteren Grund geben, weshalb man den jährlich wiederkehrenden Bonus nicht aufs Konto bekommt sondern erst etwas später per Brief zugeschickt. Es können nämlich auch Kontoinformationen fehlerhaft sein. Die Ursachen dafür könnten neben Eingabefehlern auch technische Fehler in der Aktualisierung in „FinanzOnline“ oder der Datenübermittlung sein. „Diese Fehler sind sehr selten, aber sie können bei der großen Menge an Daten leider vorkommen“, so das Ministerium weiter auf Nachfrage von 5 Minuten. Abschließend beschwichtigt man jedoch noch: „Auch in diesem Fall bekommt natürlich jeder seinen wohlverdienten Klimabonus automatisch und antragslos per Brief zugestellt.“ Die Briefe trudeln noch bis Ende Oktober in den anspruchsberechtigten Haushalten ein.

Was muss ich machen, um Anspruch auf den Klimabonus zu haben?

Anspruch auf den Klimabonus haben prinzipiell alle in Österreich lebenden Menschen, sofern sie zumindest 183 Tage mit einem Hauptwohnsitz hierzulande gemeldet waren. Hat man das erfüllt, bekommt man den Bonus in fast allen Fällen entweder per Überweisung oder per Brief und Gutscheinen zwischen Herbst 2024 und Frühjahr 2025 ausbezahlt. Auch hier gibt es aber eine Ausnahme, mehr dazu erfahrt ihr hier: 0 statt 290 Euro: Diese Personen sehen vom Klimabonus keinen Cent.

©5 Minuten Ein extra vom Klimaministerium ausgesendeter Brief an alle österreichischen Haushalte hatte den Zweck, darauf hinzuweisen, die Kontodaten zu aktualisieren, damit man den Klimabonus direkt aufs Konto überwiesen bekommt.

Wer bekommt den Klimabonus erst im Frühjahr 2025?

Mehrere Millionen Menschen haben den Klimabonus bereits bekommen, bei einigen ist der Brief aktuell noch unterwegs – eben bis Ende Oktober. Allerdings gibt es auch viele Österreicher, die den Klimabonus erst im Frühjahr 2025 bekommen. Das betrifft vor allem jene Menschen, die im Frühjahr 2024 umgezogen sind oder geboren wurden. Sofern sie dennoch 183 Tage des Jahres in Österreich mit Hauptwohnsitz gemeldet sind, bekommen sie den Klimabonus aber im Frühjahr entweder überwiesen oder eben per Brief zugeschickt.

Wie hoch fällt der Klimabonus 2024 aus?

In diesem Jahr gibt es bis zu 290 Euro für (fast) alle Österreicher in Form des Klimabonus. Damit wurde er im Vergleich zum Vorjahr (Anm.: Im Jahr 2023 gab es bis zu 220 Euro) deutlich erhöht. Wie auch bereits im Vorjahr wird der Klimabonus auch 2024 regional gestaffelt ausbezahlt. Das bedeutet, dass die Auszahlungshöhe zwischen 145 (in Teilen Wiens) und 290 Euro beträgt – je nachdem, wo man lebt. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bekommen generell nur die Hälfte. Mehr dazu, wie viel Geld ihr bekommt, erfahrt ihr hier: Klimabonus 2024: Diese Karte zeigt, wie viel Geld du heuer bekommst.

Vier Stufen der Klimabonus-Auszahlung: Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro.

Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro.

Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro.

Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro.