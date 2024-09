Brandmelder gehört: Kärntner holt Bewohner aus verrauchter Wohnung

Der Kärntner zögerte keine Sekunde, als er am Nachhauseweg in St. Veit den Rauchmelder hörte.

Am Nachhauseweg hörte ein 36-Jähriger gegen 5 Uhr früh in St. Veit an der Glan einen Rauchmelder aus einer Wohnung neben der Straße. Er versuchte durch lautstarkes Klopfen an der Wohnungstüre den 21-jährigen Bewohner auf sich aufmerksam zu machen. Weil er aber schon eine starke Rauchentwicklung bemerkte, trat der 36-Jährige schließlich die Tür zur Wohnung ein und rettete den auf der Couch schlafenden 21-Jährigen wohl das Leben.

Feuerwehr St. Veit rückte aus

Zur selben Zeit wurde auch die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan durch einen Nachbarn verständigt. „Diese konnte die starke Rauchentwicklung unter Kontrolle bringen“, heißt es seitens der Polizei. Der 21-Jährige hatte sich nach dem Nachhausekommen eine Tiefkühlpizza machen wollen und ist in der Folge auf der Couch eingeschlafen. „Er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus St. Veit an der Glan eingeliefert“, so die Beamten.