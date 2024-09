2,24 Promille: Alkolenker kam ins Schleudern, kollidierte mit Fahrzeug

Ein 31-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Braunau, in Oberösterreich, fuhr am gestrigen Samstag, dem 28. September, gegen 18.45 Uhr mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Burgkirchen auf der B147, Braunauer Landesstraße Richtung Mattighofen. Zur selben Zeit lenkte ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Braunau sein Fahrzeug in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Am Beifahrersitz befand sich ein 42-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau. In einer Linkskurve im Ortschaftsbereich Au kam der 52-Jährige ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und prallte seitlich gegen die Fahrerseite des vom 31-Jährigen gelenkten Autos. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und am angrenzenden Geh- und Radweg zum Stillstand. Ein beim 52-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau gebracht.