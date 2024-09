Wahl-Ticker 2024: Die ersten Kärntner schreiten zur Wahlurne

Immer up to date

Alle fünf Jahre wird in Österreich ein neuer Nationalrat gewählt – so auch am heutigen Sonntag, dem 29. September 2024. Um Punkt 7 Uhr haben die ersten Wahllokale in Kärnten geöffnet. Wahlberechtigt sind über 432.300 Kärntnerinnen und Kärntner. Am Wahlzettel stehen heuer neben der Volkspartei (ÖVP), der Sozialdemokratischen Partei (SPÖ) der Freiheitliche Partei (FPÖ) und der GRÜNEN auch das Neue Österreich und Liberale Forum (NEOS), die Bierpartei (BIER), Keine von denen (KEINE), die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) sowie die Liste Madeleine Petrovic (LMP). Wir informieren euch den ganzen Tag lang über die aktuellen Entwicklungen.