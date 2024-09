Wahl-Ticker 2024: Die ersten haben ihre Stimme schon abgegeben

Über 1,4 Millionen Wahlkarten wurden in den vergangenen Wochen für die Nationalratswahl 2024 in Österreich ausgestellt. Und damit rund 365.000 mehr, als noch bei der Nationalratswahl im Jahr 2019. Insgesamt 1.374.082 wurden dabei an im Inland lebende Wahlberechtigte verteilt, weitere 62.158 an im Ausland lebende Wahlberechtigte.

Über 1,4 Millionen Wahlkarten wurden für die Nationalratswahl 2024 in Österreich ausgestellt. © 5 Minuten