Axt-Mord: Bruder (14) gab an, Stimmen zu hÃ¶ren

Ein dummer, „eigentlich sinnloser Streit“ soll einen 14-jährigen Steirer am 16. September zu einer unglaublichen Tat verleitet haben. Durch 17 Axthiebe tötete der junge Bursche am dem vergangenen Montag seinen 36-jährigen Bruder mit einer Wikinger-Axt. Doch jetzt fange er an, über die „wahren Gründe“ seiner Tat zu sprechen, so spät, da er sich schäme. Der junge Steirer aus der Gemeinde Mürzhofen bei Kindberg spreche schon seit längerem von einem „Über-Ich“, oder, einem „zweites Ich“, so berichtete die „Kleine Zeitung“.

Er fing an, Stimmen zu hören

Der mutmaßliche Täter wuchs mit insgesamt vier älteren Geschwistern in einer Familie mit komplizierten Verhältnissen auf. Seine Eltern schieden sich vor sieben Jahren, als seine Mutter es nicht mehr mit seinem alkoholabhängigen Vater ausgehalten haben soll. Obwohl die Scheidung „Frieden“ in das Haus des 14-Jährigen einkehren ließ, sei die Trennung ein Schock für den Jugendlichen gewesen. Die Trennung seiner Eltern habe bei ihm vieles verändert. Der Jugendliche gab an, dass er anfing, Stimmen zu hören, die ihm den Selbstmord zusprachen. Jene bösen Stimmen habe er auch am Tag der Tat gehört, denn diese hätten ihm aufgetragen, seinen Bruder, der für den Tatverdächtigen zu einem „Ersatzpapa“ geworden sein soll, zu töten.

Die Stimmen forderten ihn zum Handeln auf

Gegenüber der „Kleine Zeitung“ erwähnte der Jugendliche, dass die Stimmen in seinem Kopf ihn zum Handeln gegen seinen „besserwisserischen“ Bruder aufgefordert hätten. Der Ältere sei wegen jeder Kleinigkeit wütend geworden und hätte Kameras in der Wohnung installiert, um die Fehler seines Bruders zu überwachen. Hat er eine Unachtsamkeit seines Bruders bemerkt, habe er den Jüngeren als einen Versager beschimpft. Dies verletzte den jüngeren Bruder sehr.

Musik konnte ihn nicht ablenken

Am Abend vor der Tat soll es zwischen den Brüdern ebenfalls zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. An jenem Abend, nach einem netten Familientag mit der Mutter, dem Stiefvater, einer Schwester und seinem Bruder, wollte sich der 14-Jährige ein Getränk aus dem Eiskasten in der Küche holen. Dabei soll er den Waschroboter übersehen haben, woraufhin sein älterer Bruder wütend wurde, und ihn angeschrien haben soll. Der Jugendliche flüchtete in sein Zimmer und versuchte sich mit Musik abzulenken, doch die Stimmen, so schilderte er der „Kleine Zeitung“, wurden immer lauter.

Mit 17 Axthieben

Die Stimmen hätten auch am nächsten Morgen nicht lockergelassen. Am frühen Montagmorgen sollen seine Mutter, sein Stiefvater und sein Bruder das Haus verlassen haben, während der Jugendliche zuhause blieb und gegen die Stimmen ankämpfte. Gegen 13 Uhr trat der 14-Jährige, mit einem Messer bewaffnet, seine ursprünglich geplante Waffe, in das Schlafzimmer seines schlafenden, 36-jährigen Bruders ein. Doch dann, hätte sein „Über-Ich“ ihm befohlen, die Wikinger-Axt, die an der Vorzimmerwand hing, zu holen. Mit dem ersten Hieb der Axt soll der ältere Bruder tot gewesen sein, denn er habe sich nicht gewehrt. Wieso, er so oft auf seinen Bruder einschlug, wisse er nicht. Er sei in einer Trance gewesen. Nach der Tat soll es der junge Bursche nicht geschafft haben, Selbstmord zu begehen. Gegen 14.30 Uhr wurde er, nach einem Geständnis per Telefon, von der Polizei auf offener Straße festgenommen.

Der Jugendliche sei suizidgefährdet

Der 14-Jährige sitzt im Moment in Leoben im U-Haft und gelte dort, nach einem Geständnis, als schwer suizidgefährdet und depressiv. Er wünsche sich, dass sein „zweites Ich“ ihn nicht zu der Tat verleitet hätte. Die Stimmen in seinem Kopf seien mittlerweile verstummt, vielleicht wegen den starken Psychopharmaka, die der Jugendliche erhielt. Der Tatverdächtige könnte vielleicht an juveniler Schizophrenie leiden, so mutmaßt sein Strafverteidiger. Der Gerichtspsychiater Peter Hoffmann wurde angeblich vor Kurzem mit den Untersuchungen des Jugendlichen beauftragt. Wird er mit einer Geisteskrankheit diagnostiziert, so soll er in ein forensisch-therapeutisches Zentrum auf unbestimmte Zeit untergebracht werden, ansonsten, drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2024 um 08:34 Uhr aktualisiert