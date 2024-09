Ganze Siedlung verschlammt: „Merke erst jetzt, was hier passiert ist“

Füreinand‘ ist die Plattform der Caritas für Mitmenschlichkeit. Bereits 44.000 Menschen in ganz Österreich haben sich angemeldet, weil sie anderen Menschen helfen wollen. „Sie helfen nicht nur jetzt in der Hochwasser-Katastrophe, sondern verteilen etwa auch heiße Suppe an obdachlose Menschen, helfen in den Lebensmittelausgaben mit, sammeln und bringen Sachspenden oder Unterstützen sozial benachteiligte Kinder in den Caritas Lerncafés“, zählt die Wiener Caritas gegenüber 5 Minuten nur einige Punkte auf.

Mitmachen und helfen geht übrigens ganz einfach: Hat man sich auf der Plattform einmal registriert, wird man per E-Mail informiert, wenn in der Region Hilfe gebraucht wird. „So können sich Menschen rasch und unkompliziert für verschiedenste Hilfseinsätze anmelden“, so die Caritas.