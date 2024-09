KABEG: „Patienten sollen wissen, woher die Lebensmittel kommen“

Am Foto: LK-Präsident Siegfried Huber, KABEG-Vorstand Arnold Gabriel, Roland Wolbang, kaufmännischer Direktor des Klinikums Klagenfurt, und Vorstandsassistent Bernhard Duller (v.l.)

Am Foto: LK-Präsident Siegfried Huber, KABEG-Vorstand Arnold Gabriel, Roland Wolbang, kaufmännischer Direktor des Klinikums Klagenfurt, und Vorstandsassistent Bernhard Duller (v.l.)

Veröffentlicht am 29. September 2024, 09:02

An den fünf KABEG-Standorten in Klagenfurt, Villach, Wolfsberg, Hermagor und Laas werden täglich rund 5.000 Mahlzeiten zubereitet. Dafür werden allein im Klinikum Klagenfurt täglich 350 Kilogramm Gemüse, 350 Liter Milch, 200 Kilogramm Fleisch und 35 Kilogramm Butter verarbeitet. „Wir versuchen im Rahmen unserer gesetzlichen Vorgaben möglichst viele Lebensmittel aus der Region zu beziehen und verwenden in vielen Bereichen nahezu ausschließlich Produkte aus Kärnten. Die ‚Gut zu wissen‘-Initiative der Landwirtschaftskammer macht dies transparent, sodass unsere Patienten und Mitarbeiter wissen, woher unsere Lebensmittel kommen“, betont KABEG-Vorstand Arnold Gabriel anlässlich der Zertifikatsübergabe durch Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber.

Gütesiegel informiert über Herkunft von Milch, Fleisch und Co.

Anlässlich der Zertifikatsübergabe zeigt sich auch Huber erfreut: „Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen in der KABEG, die an der Umsetzung beteiligt waren, allen voran bei Vorstand Arnold Gabriel, der den Anstoß dazu gegeben hat.“ Der kaufmännische Direktor des Klinikums Klagenfurt, Roland Wolbang, betont abschließend, dass sich die Umsetzung der Herkunftskennzeichnung nach kurzer Zeit eingespielt habe und einfach und unbürokratisch funktioniere.