Nationalratswahl 2024: Die Steiermark steht im Fokus

Bei der heutigen Nationalratswahl, am 29. September, stehen in der Steiermark insgesamt elf Listen zur Wahl. Ziel für die steirischen Politiker und Parteifunktionäre ist es, den Schwung des Wahlerfolgs der Nationalratswahlen in den kommenden Landtagswahlkampf mitzunehmen. Doch mit 951.115 Wahlberechtigten ist die Steiermark für das österreichische Wahlergebnis mehr als interessant. Trotz den 19.000 weniger Wahlberechtigten seit der letzten Nationalratswahl im Jahr 2019, besitzt die Steiermark, nach Niederösterreich, Wien und Oberösterreich, die viertmeisten Wähler am Land.

FPÖ könnte als stimmenstärkste Partei hervorgehen

Umfragen melden, dass die FPÖ zum ersten Mal seit 1945 bei einer Nationalratswahl österreichweit auf dem ersten Platz landen könnte. Ebenso könnte es auch zum ersten Mal keine Mehrheitsmandate für die SPÖ und die ÖVP im Nationalratswahl geben. Doch die Steiermark ist mit diesem Szenario bereits vertraut. Bei den Nationalratswahlen vor mehr als einem Jahrzehnt, im Jahr 2013, war die FPÖ damals mit ihrem Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache mit 24 Prozent die stimmenstärkste Partei in der Steiermark. Und bei genau dieser Wahl erreichten die ÖVP und die SPÖ auch zum ersten und bisher einzigen Mal keine gemeinsamen 50 Prozent der Stimmen.

Graz ist eine Ausnahme

Graz weist jedoch eine Ausnahme auf, denn in der steirischen Hauptstadt gibt es Wahl zu Wahl andere Stimmensieger. Bei den letzten drei Nationalratswahlen waren die Grünen, die SPÖ und zuletzt die ÖVP die stimmenstärksten Parteien. In den Europawahlen im vergangenen Juni war es jedoch die SPÖ, die sich als Sieger entpuppte. Zusätzlich dazu sind alle steirischen Augen auf die KPÖ gewandt, denn die Grazer Kommunisten dominieren zwar in der Stadt, konnten sich auf einer bundespolitischen Ebene jedoch noch nicht beweisen.

Die KPÖ hofft auf einen Einzug in den Nationalrat

Die Grazer KPÖ hofft, sollten sie den vier-Prozent-Stimmenanteil nicht erreichen, dass sie durch ein Grundmandat dennoch in den Nationalrat einziehen können. Damit dies geschieht, müssen sie etwa elf Prozent der gültigen Stimmen in Wahlkreis Graz und Graz-Umgebung erreichen. Das scheint jedoch schwierig, denn, obwohl die Kommunisten in der Stadt die Nummer eins sind, finden sie am Umland deutlich weniger Zustimmung.

Mehr als 232.000 Wahlkarten in der Steiermark

Kurz nach 17 Uhr werden die ersten Hochrechnungen erwartet. Das vorläufige Endergebnis dürfte ab 19.30 Uhr vorliegen, österreichweit muss man wohl noch bis 22 Uhr warten. Die Auszählung der Stimmen wird dieses Mal deutlich länger andauern, denn zum ersten Mal bei einer Nationalratswahl, werden die Wahlkarten direkt in den Wahllokalen ausgezählt. Mit über eine Millionen ausgestellter Wahlkarten, 232.000 davon nur in der Steiermark, gibt es einen neuen Rekord.