„Hetzerische Rhetorik“: Migrantenbeirat kritisiert Wahlkampfstrategien

In diesem Wahljahr, mit der Nationalratswahl am heutigen Sonntag, 29. September und der steiermärkischen Landtagswahl im November, beobachte der Migrantenbeirat der Stadt Graz erneut das besorgniserregende Phänomen rassistisch motivierter, verbaler und teilweise körperlicher Angriffe gegen Menschen mit Migrationsbiografie. Leider stelle der Migrantenbeirat fest, dass diese Angriffe auf Migranten während des Wahlkampfs durch die „hetzerische politische Rhetorik“ einiger Politiker und in den sozialen Medien noch verschärft werde. Die unsensible Rhetorik gegenüber Migranten und marginalisierter Menschen treibe nur einen Keil zwischen die Mehrheitsbevölkerung und Migranten und spaltet uns in die Lager „sie und wir“.

Gezielte Instrumentalisierung von Angst

Besonders besorgniserregend sei die Instrumentalisierung von Angst und bewusster Polarisierung als Wahlkampfstrategie. „Wir möchten alle daran erinnern, dass, wenn marginalisierte Menschen, einschließlich Kinder und Jugendliche, zur Zielscheibe politischer Strategien werden, dies nicht nur den Hass schürt, sondern auch die sozialen Spannungen verstärkt und das Risiko physischer Angriffe erhöht“, äußert sich der Migrantenbeirat der Stadt Graz in einem Statement. Menschenfeindliche Einstellungen wie Rassismus, Antisemitismus, Antimuslimischer Rassismus undsoweiter sollen nicht nur die direkt betroffenen Gruppen, sondern die Gesellschaft als Ganzes bedrohen. „Sie untergraben die in der österreichischen Verfassung verankerten Grundprinzipien von Respekt und Gleichheit.“

Wahlkampf auf Kosten von Migranten: Ein wiederkehrendes Thema

Wahlkampf auf Kosten von Migranten sei für den Migrantenbeirat in den letzten zwei Jahrzehnten ein immer wiederkehrendes Thema gewesen, und er habe sich stets gegen diese spaltende Politik ausgesprochen. „Wir sind der festen Überzeugung, dass nicht genug getan wurde, um dieses Übel zu beseitigen“, so der Beirat. Daher fordert er nun die Landes- und Bundespolitik sowie die Medien und Zivilgesellschaft auf, alles zu tun, um „rassistisch motivierte Angriffe gegen Migranten und Menschen mit Migrationsbiografie im Wahlkampf und in den sozialen Medien entgegenzuwirken“. Der Migrantenbeirat der Stadt Graz setze sich für eine Gesellschaft ein, die die Menschenrechte achtet und in der jeder Mensch in Würde leben und sich entfalten kann.

