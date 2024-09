Fast 3 Promille: Alkolenkerin kracht frontal in Auto von Familienvater

Einer 47-jährigen Frau wurde im Bezirk Perg in Oberösterreich der Führerschein abgenommen, nachdem sie mit 2,82 Promille frontal in das Auto eines Familienvaters mit dessen drei Kindern krachte.

Eine 47-jährige Oberösterreicherin war gestern Abend, am 28. September gegen 20.15 Uhr, mit ihrem Auto auf der L1464 von Neubodendorf in Richtung Katsdorf (Bezirk Perg im Mühlviertel, Oberösterreich) unterwegs. Plötzlich geriet sie aber auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den entgegenkommenden Wagen von einem 44-jährigen Oberösterreicher, der mit seinen drei Kindern unterwegs war. Ein Alkotest mit der 47-Jährigen ergab in weiterer Folge einen Wert von 2,82 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen, wie die Polizei berichtet. Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt, wurde niemand bei dem Unfall verletzt.