Polizei warnt vor Wildunfällen: Das solltest du nun beachten

„Österreichweit passierten im letzten Jahr insgesamt 301 Wildunfälle mit Personenschaden, allein 80 davon in Wien und Niederösterreich“, so die Polizei weiter. An Stellen, wo es häufig zu Wildwechsel kommt, wie beispielsweise im Wienerwald oder den Donauauen oder auch im Gebiet rund um den Zentralfriedhof, sollte man dann auch unbedingt auf Wildwechsel-Schilder achten und den Fahrstil entsprechend anpassen.

Das kannst du tun, um Wildunfälle zu vermeiden

Die Polizei erklärt nun, dass gerade im Herbst die Straßenverhältnisse häufig unübersichtlich, nass und rutschig seien. „Einem Tier auf der Straße ausweichen zu wollen, um es nicht zu verletzen oder zu töten kann andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen“, heißt es seitens der Polizei. Die Empfehlung, die man daher gibt: „Abblenden – Bremsen – Hupen. Gerade das Abblenden gibt dem Tier noch eine Gelegenheit zur Flucht.“

Was soll ich nach einem Wildunfall machen?

Wenn der Unfall nun doch unausweichlich ist und passiert, sollte man Ruhe bewahren. Zudem sollte man aussteigen, die Warnweste anziehen, Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle mit einem Pannendreieck markieren, sofern es ein größeres Tier ist, mit dem man kollidiert ist. Sollten Personen verletzt worden sein, sollte man umgehend die Rettung rufen und Erste Hilfe leisten. Verletzte oder getötete Tiere sollten auf keinen Fall berührt oder gar mitgenommen werden. „Man kann nie wissen, wie sich ein verletztes Tier verhält oder ob es ansteckende Krankheiten in sich trägt“, erklärt dazu die Polizei. Bei einem Wildunfall sollte man auch umgehend die Polizei rufen, diese entscheidet dann, wie es weiter geht. „Dies gilt auch dann, wenn das verletzte Tier davongelaufen ist“, so die Polizei abschließend.