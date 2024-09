Attacke am Heimweg: Salzburger krankenhausreif geprügelt

Zwei Salzburger mussten ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie am Heimweg in St. Johann im Pongau attackiert worden sind.

Zwei Salzburger mussten ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie am Heimweg in St. Johann im Pongau attackiert worden sind.

Zwei Salzburger (22 und 28 Jahre alt) sind in der Nacht auf den heutigen Sonntag, 29. September, kurz vor 3 Uhr in St. Johann im Pongau (Salzburg) am Heimweg von mehreren Personen mit Faustschlägen attackiert worden, wie die Polizei berichtet. Die Täter seien in weiterer Folge geflüchtet, die beiden Verletzten mussten ins Klinikum nach Schwarzach gebracht werden. Ein 23-jähriger Österreicher konnte mittlerweile als Verdächtiger ausgeforscht werden, weitere Ermittlungen laufen.