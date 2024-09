Revolutionäre Technologie: Mentale Analyse für Höchstleistungen

Mentale Stärke trägt im Sport eine große Rolle und genau deshalb, gilt das Betreuungscenter für Spitzensportlern in St. Barbara im Mürztal als Vorbild. In Zukunft sollen in dem ersten Sportmedizinischen Zentrum mit Mentaltraining Sportler, Manager und auch Krebspatienten betreut werden. Das Wissen für dieses erste technisierte Mentaltrainings-Center Österreichs kommt von dem italienischen Partnerinstitut „Formula Medicine“. Anleihen holte man sich in der Formel-1.

Die Qualität der Vernetzung

Mehr als 20 Jahre dauerte die Entwicklung dieses digital technisierten Gerätes. Weltweit sei es das einzige System, das abbilden könne, welche mentale Performance Sportler aufweisen. Dies sei deshalb so wichtig, denn dann könnte man anhand der Auswertungen Verbesserungen vornehmen und spezifische Trainingseinheiten einführen. Beim Mentaltraining wird die Qualität der Vernetzung von Nervenzellen und Muskelzellen analysiert und anhand dieser Analysierung wird auf den mentalen Zustand geschlossen.

Die Konzentration kann gemessen werden

Skifahrerin Michaela Shiffrin, Tennisspieler Jannik Sinner und Formel-1-Rennfahrer Charles Leclerc nutzen unter anderem genau dieses System. Egal, ob Spitzensportler, oder Manager, jeder könne von dieser Methode profitieren. Diese mentale Analyse ermöglicht nämlich nicht nur die Analysierung des mentalen Zustandes, sondern auch das Ausmaß an Konzentration und der damit zusammenhängende Output der Arbeit oder sportlichen Leistung, die Manager oder Sportler aufwenden.