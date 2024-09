Nach schwerem Unfall im Rheintal startete Polizei eine Suchaktion

Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht auf heute im Rheintal in Koblach (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) ereignet.

In Koblach (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) ist es in der Nacht auf heute, gegen Mitternacht, zu einem schweren Unfall auf der L55 gekommen. Ein 26-jähriger Vorarlberger ist mit seinem Auto in Richtung Mäder gefahren, als er aus bisher unbekannter Ursache links von der Straße abkam. Dabei fuhr er mehrere Zaunpfosten und Verkehrsschilder um, krachte gegen ein Wohnhaus und ist schließlich in der Gartenhecke steckengeblieben. Der Autofahrer wurde verletzt, musste an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend ins LKH Feldkirch eingeliefert werden. Derzeit ist noch unklar, ob der 26-Jährige beim Fahren beeinträchtigt war.

Unfalllenker gab an, dass noch weitere Menschen im Auto waren

Nachdem der Mann angegeben hatte, dass in dem Auto noch andere Personen gewesen seien, hätte man danach eine Suchaktion gestartet, an der neben der Feuerwehr Koblach auch ein Polizeidiensthund und eine Polizeidrohne eingesetzt waren. Nach umfangreichen Erhebungen und der Tatsache, dass alle vom Lenker genannten Personen wohlbehalten an ihrem Wohnort angetroffen werden konnten, wurde die Suchaktion eingestellt, erklärt die Polizei. Die L55 war zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr komplett gesperrt.