Brand in Schrebergarten: Villacher Feuerwehren im Einsatz

Die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Perau und Turdanitsch-Tschinowitsch wurden Sonntagmittag in den Stadtteil Auen alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache ist in einem der Schrebergarten in der Muldensiedlung ein Brand in einer Gartenhütte ausgebrochen. „Meinen Informationen zufolge, ist das Feuer aber bereits unter Kontrolle“, erklärt Alexander Scharf, Sprecher der Hauptfeuerwache, gegenüber 5 Minuten. Details folgen.

©Leserfoto | Eine Gartenhütte in der Villacher Muldensiedlung brannte am Sonntag. ©Leserfoto | Die Rauchsäule war auch von weitem noch zu sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2024 um 12:32 Uhr aktualisiert