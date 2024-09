Nach Unwetter: Tausende Oberösterreicher müssen weiter Wasser abkochen

Die massiven Regenmengen, die vor zwei Wochen niedergegangen sind, haben die Böden regelrecht durchnässt. Dadurch konnte das Wasser nicht ausreichend gefiltert werden, was zur Verunreinigung des Leitungswassers führte. Die Folge: In mehreren Gemeinden wurde eine Warnung ausgesprochen, das Wasser nur abgekocht zu verwenden, um mögliche Magen-Darm-Probleme zu vermeiden.

„Abkochpflicht“ bleibt für Tausende

Zwar gibt es bereits erste Entwarnungen in einigen Regionen, doch für rund 7000 Oberösterreicher bleibt die „Abkochpflicht“ bestehen, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. In den Orten Gutau, St. Martin/Innkreis und Sandl konnten durch neue Wasserversorgungen oder Kontrollproben bereits Fortschritte erzielt werden. Besonders in Gutau bestätigten die letzten Tests, dass das Wasser wieder unbedenklich ist. In St. Martin werden die betroffenen Haushalte inzwischen mit Wasser aus einer anderen Gemeinde versorgt. Auch in Sandl gibt es inzwischen grünes Licht für das Leitungswasser.

Noch keine Entwarnung in vielen Gebieten

Während diese drei Orte aufatmen können, müssen die Bewohner der anderen 13 Gemeinden weiter abwarten. In den restlichen betroffenen Gebieten wird weiterhin empfohlen, das Wasser vor dem Trinken abzukochen. Wann auch dort eine Entwarnung erfolgen kann, bleibt abzuwarten.