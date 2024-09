21-Jähriger attackierte Freundin: Zwei Passanten eilten zu Hilfe

Am vergangenen Samstagabend, dem 28. September, gegen 20 Uhr, wurden Wiener Polizisten auf eine Rauferei zwischen mehreren Personen in Donaustadt aufmerksam gemacht. An der Einsatzstelle stellten die Beamten fest, dass ein 21-jähriger Mann nach einem Streit seine Freundin attackierte, ihr mit den Fäusten ins Gesicht schlug und als diese am Boden lag, sie im Bereich des Bauchs getreten haben soll.

Zwei Männer kamen ihr zur Hilfe

Zwei unbeteiligte Männer wurden auf die Situation aufmerksam und versuchten der Frau zu helfen, wobei es zu einer Rangelei zwischen den Männern gekommen sein soll. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Frau wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Weitere Erhebungen laufen.