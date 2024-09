Mehrere Frauen sexuell belästigt – dann ging Mann auf Polizisten los

Nächtlicher Einsatz in Wien-Brigittenau.

Veröffentlicht am 29. September 2024, 12:07 / ©BMI/Gerd Pachauer

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau, sowie in weiterer Folge der Bereitschaftseinheit Wien „Tosca“, wurden in ein Lokal beordert. An der Einsatzörtlichkeit konnte eruiert werden, dass ein 20-jähriger Österreicher mehrere junge Frauen belästigt haben soll, berichtet die Polizei.

Drei Polizisten verletzt

Auf den Umstand angesprochen, beschimpfte dieser die eingesetzten Kräfte und verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber diesen. Nach mehrmaliger Abmahnung wurde der 20-Jährige auf Grund seines Verhaltens festgenommen und attackierte er die Beamten mit Schlägen und Tritten. Sein anwesender 21-jähriger Bruder attackierte ebenfalls die Beamten und wurde ebenso festgenommen. Drei Beamte wurden bei dem Vorfall verletzt. Zwei von diesen konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Die beiden Brüder befinden sich in polizeilichem Gewahrsam. Weitere Erhebungen laufen.