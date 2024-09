Schwiegervater ging mit Klappmesser auf 34-Jährigen los

Die Polizei wurde am Samstag nach Wien-Floridsdorf alarmiert.

Veröffentlicht am 29. September 2024, 12:07 / ©5 Minuten

„Grund für die Auseinandersetzung war der Alkoholkonsum des 34-Jährigen sowie dessen Verhalten gegenüber seiner Ehefrau“, heißt es seitens der ermittelnden Beamten. Im Zuge des Streits soll der Schwiegervater seinem Schwiegersohn mit einem Messer im Bauchbereich verletzt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. In der Folge attackierte wiederum der 34-Jährige den Mann und beide stürzten eine Treppe hinab. Dabei zog sich der Schwiegervater eine Kopfverletzung zu.

Schwiegersohn lehnte verletzt im Stiegenhaus

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf fanden beim Eintreffen den verletzten 34-Jährige im Stiegenhaus. „Er lehnte dort an der Wand“, schildern die Polizisten. Er wurde von der Berufsrettung Wien in ein Spital eingeliefert. Den Schwiegervater griffen die Beamten in der Folge vor dem Hauseingang auf. Er wurde vorläufig festgenommen. Zudem wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. „Die Tatwaffe, ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von neun Zentimetern, wurde sichergestellt“, erklären die Beamten abschließend.