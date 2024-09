167 km/h: 16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei in Wien

Extreme Szenen in Wien in der Nacht. Ein 16-Jähriger lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Veröffentlicht am 29. September 2024, 12:13 / ©pixabay.com

In der Nacht auf heute, den 29. September gegen 1.30 Uhr, konnten Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien im Zuge ihres Streifendienstes zwei Autos auf der A23, der Südosttangente, zwei Autos wahrnehmen, die sich gegenseitig durch mehrmaliges abbremsen und beschleunigen zu einem Rennen aufforderten. Als die beiden Fahrzeuge neuerlich auf 121 km/h beschleunigten, machten die Beamten mit einem deutlich erkennbaren Blaulicht sowie einem hörbaren Folgetonhorn auf sich aufmerksam. Einer der beiden Autofahrer verringerte daraufhin seine Geschwindigkeit, der andere beschleunigte und überholte mehrere Autos rechts. In weiterer Folge fuhr er weiter auf der A23 in Richtung Norden mit weit überhöhter Geschwindigkeit, wie die Polizei berichtet.

Im Baustellenbereich mit 144 km/h unterwegs

Auf Höhe der Abfahrt der A23 auf die A4 fuhr er ruckartig auf die Abfahrtsrampe, wobei das Heck des Autos ausbrach und das Fahrzeug die Leitplanke touchierte. Er beschleunigte erneut und fuhr den Baustellenbereich der A4 in Fahrtrichtung Schwechat mit 144 km/h entlang – eigentlich gilt hier eine 60 km/h-Begrenzung. Der Fahrer überholte mehrmals andere Fahrzeuge und fuhr diesen oft sehr dicht auf. Auf Höhe der Abfahrt Simmeringer Haide verließ er daraufhin die Autobahn.

Beim Abfahren auf Freudenauer Hafenstraße auf 167 km/h beschleunigt

Im Bereich der Landwehrstraße wendete er und fuhr über den Gehsteig und Grünstreifen. Bei diesem Fahrmanöver wurden die dort angebrachten Betonbegrenzungssteine zerstört, erklärt die Polizei weiter. Der Fahrer beschleunigte wiederum und setzte seine Fahrt in Richtung Zinnergasse fort, in welcher er gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung auf die Freudenauer Hafenbrücke auffuhr. Beim Abfahren auf die Freudenauer Hafenstraße beschleunigte er sein Auto erneut auf 167 km/h.

Autofahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug

Dort war es dann auch, wo er die Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen überfuhr, die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit den Betonleitwänden kollidierte. Im Auto waren sechs Personen, alle konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und versuchten, in unterschiedliche Richtungen zu fliehen. Das konnte jedoch von der Polizei unterbunden werden.

Sechs Minderjährige, Fahrer war erst 16 Jahre alt!

Bei den sechs Personen handelte es sich um Minderjährige, die von der Berufsrettung versorgt und in Spitäler gebracht wurden. Unter ihnen war der 16-jährige Fahrer, ein 15-jähriger Beifahrer, drei weitere 16-Jährige und eine 17-Jährige. Der Fahrer hat angegeben, das Mietfahrzeug über sein Handy und den darauf installierten Account eines Verwandten in Betrieb genommen zu haben. Am Auto entstand Totalschaden, weitere Erhebungen zu den zahlreichen Übertretungen und strafrechtlichen Delikten laufen.