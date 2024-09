Erstmals direkte Busverbindung zum Krankenhaus Waiern

Bislang gab es keine direkte Bushaltestelle beim Krankenhaus Waiern in Feldkirchen. Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) freut sich über die nunmehrige Verbesserungen im Fahrplan: „Mit der neuen direkten Busverbindung vom Bahnhof zum Krankenhaus Waiern schaffen wir eine wesentliche Grundlage für einen modernen Krankenhausstandort und stellen die gute Erreichbarkeit für alle Altersgruppen sicher. […]“

Siebenmal täglich wird das Krankenhaus angepeilt

Der erste Bus kommt bereits um 6.43 Uhr und somit pünktlich vor dem ersten Dienstwechseln im Krankenhaus. „Wir danken dem Land Kärnten, der Stadt Feldkirchen und den Kärntner Linien für die schnelle und partnerschaftliche Umsetzung“, so Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour. Von der neuen Verbindung werden aber nicht nur Mitarbeitende und Kursteilnehmende der Akademie de La Tour profitieren, sondern auch die Patienten sowie Besucher des Krankenhauses und der Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen, denn auch am Nachmittag gibt es vier Verbindungen über die neue Zufahrtsstraße direkt nach Oberwaiern und zurück in die Stadt.

Neue Buslinie fährt ab dem 30. September

Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) dazu: „Unser großes Ziel ist es, die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs in Feldkirchen und im Umland zu stärken. Die Anbindung des Krankenhauses ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.“ Froh, die neue Verbindung so kurzfristig umgesetzt haben zu können, ist auch Martin Bacher, Geschäftsführer von Kärnten Bus, dem Linienbetreiber: „Damit ist gewährleistet, dass sowohl Bedienstete als auch Kursteilnehmer, Schüler und Besucher nunmehr öffentlich in die Diakonie nach Waiern kommen – Umsteigepunkte in Feldkirchen wären der Bus- oder der Zugbahnhof, wobei wir unsere Buszeiten an die wichtigsten Anschlussbusse und -züge angepasst haben.“ Je nachdem, wie gut die Linie angenommen und nachgefragt wird, soll auch eine weitere Zunahme der Fahrten, zum Beispiel an den Wochenenden, erfolgen.