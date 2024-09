Strafen und Beschränkungen: Was beim Schwammerlklauben zu beachten ist

Der riesige Parasolpfilzfund am Dobratsch sorgte teils für Aufregung. Die Gewichtsbeschränkung sei überschritten worden, so die Kritik. Schwammerlsucher Hans Sitter stellt im Gespräch mit 5 Minuten klar: „Ich war ja nicht alleine Schwammerl klauben. Wir waren insgesamt zu dritt, meine Freunde waren auf den Fotos nur nicht zu sehen. Die Pilze haben wir verteilt und auch an Bekannten geschenkt.“ So weit, so gut. Nun klärt die Kärntner Bergwacht gegenüber 5 Minuten auf, was es beim Sammeln von Schwammerln zu beachten gilt.

So ist die gesetzliche Lage zum Pilzesammeln

Beim Pilzsammeln ist die Unterscheidung zwischen vollkommen geschützten und freien Pilzen zu beachten. Bezirksleiter der Kärntner Bergwacht, zuständig für den Bereich Villach Stadt und Villach-Land, Jürgen Misotitsch erklärt im Gespräch mit 5 Minuten: „Die vollkommen geschützten Pilze sind ganzjährig geschützt und dürfen gar nicht eingesammelt werden. Die freien Pilze, beispielsweise Herren- und Steinpilze sowie unsere Eierschwammerl, dürfen in der Zeit vom 15. Juni bis zum 30. September gesammelt werden, aber nur in einer Höchstmenge von zwei Kilogramm pro Person und pro Tag.“ Bei Parasolen gelten allerdings andere Regeln: Sie gehören auch zu den freien Pilzen, dürfen laut Misotitsch also ganzjährig gesammelt werden. Die Gewichtsbeschränkung bleibt aber aufrecht. Auch gibt es festgelegte Uhrzeiten, zu denen das Sammeln von freien Pilzen erlaubt ist. Diese sind von 7 bis 18 Uhr. Eine Liste der vollkommen geschützten Pilze findest du hier.

Wie sieht es mit den Strafen aus?

Wer gegen die Kärntner Pilzverordnung verstößt, hat mit Strafen zu rechnen: „Grundsätzlich gehen die Strafen bis zu 3.630 Euro und im Wiederholungsfall sogar bis zu 7.260 Euro.“ Misotitsch weiter: „Die Bergwacht beschlagnahmt die Pilze, wenn eine Übertretung des Gesetzes vorliegt und erstattet Anzeige bei der zuständigen Behörde.“ Was geschieht dann mit den beschlagnahmten Pilzen? Laut dem Bezirksleiter würden diese zu karitativen Zwecken an Kinder- und Altersheime gespendet werden.

Misotitsch: „Dobratsch Südseite ist Europaschutzgebiet“

Der Bezirksleiter hält außerdem im Gespräch mit 5 Minuten fest, dass die vordere Seite des Dobratsch in Villach (Südseite) Europaschutzgebiet ist. Dort dürfen gar keine Pilze gesammelt werden, dies sei verboten. „Auf der hinteren Seite ist das Sammeln von Pilzen erlaubt, allerdings natürlich innerhalb des gesetzlichen Rahmens“, so Misotitsch.

Appell der Bergwacht: „Bitte gehen Sie rücksichtsvoll mit der Natur um“

Misotitsch bittet die Kärntner darum, rücksichtsvoll mit der Natur und ihren Ressourcen umzugehen. „Zwei Kilogramm pro Person und pro Tag ist wirklich sehr viel für den Eigengebrauch. Es geht wirklich darum, keine Pilze weiterzuverkaufen und unsere Wälder zu schützen, sodass auch die Generationen nach uns in den Genuss funktionierender und schöner Wälder kommen“, so der abschließende Appell.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2024 um 13:57 Uhr aktualisiert