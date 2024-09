43-Jähriger stürzt in die Donau – Polizisten rettet ihn aus dem Wasser

Polizisten und Passanten ziehen den geschwächten Mann aus der Donau, nachdem er bei einem Sturz am Ufer in die Strömung gefallen war.

Helden in Uniform

Veröffentlicht am 29. September 2024, 13:58

Gegen 23.30 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Passant die Polizei, nachdem er eine Person bemerkt hatte, die in der Donau abtrieb und sich verzweifelt an der Ankerleine einer Anlegestelle festklammerte. „Eine Polizeistreife, die sich im Bereich des Jahrmarktes befand, begab sich in Begleitung der Berufsfeuerwehr sofort dorthin“, heißt es seitens der Polizei.

Rettung in letzter Sekunde

Vor Ort suchten die Beamten die Wasseroberfläche mit Taschenlampen ab. Nach wenigen Minuten entdeckten sie den Mann etwa zehn Meter vom Ufer entfernt. „Er wirkte bereits geschwächt und orientierungslos und versuchte sich verzweifelt an der Wasseroberfläche zu halten. Die Polizisten versuchten, den 43-Jährigen in Richtung Ufer zu dirigieren“, wird weiter ausgeführt. och als er kurz davor war, unterzugehen, handelten sie sofort: Sie sprangen in die Donau und zogen den Mann ans Ufer.

Mit Hilfe von Passanten: Geschwächter Mann aus der Donau gerettet

Mithilfe des Anzeigers und weiterer Passanten konnte der geschwächte Mann die Böschung hinaufgezogen werden. Völlig unterkühlt und kaum ansprechbar, wies der Gerettete eine Kopfverletzung auf, „die er sich laut Angaben von Passanten zugezogen haben dürfte, als er zuvor am Ufer ausgerutscht und in die Donau gefallen war“.