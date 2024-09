Fahndungserfolg in Tulln: Opferstockdiebstähle geklärt

Ein 73-jähriger Mann aus Polen wurde unter dem Verdacht festgenommen, seit Anfang Juni 2024 Bargeld aus Opferstöcken in Kirchen entwendet zu haben. Die Tat ereignete sich in Kritzendorf und in Klosterneuburg.

Zeugin beobachtet den Täter

Am Donnerstag, dem 26. September 2024, gegen 13 Uhr, wurde die Polizei durch eine aufmerksame Zeugin alarmiert. Sie hatte den mutmaßlichen Täter am Gelände der Pfarre in Klosterneuburg bemerkt und sofort die Polizei verständigt. Die alarmierten Polizisten leiteten sofort eine Fahndung ein, die bereits kurz nach 20 Minuten Erfolg hatte. Der Tatverdächtige konnte gegen 13.20 Uhr in Klosterneuburg angehalten und vorläufig festgenommen werden.

„Der Beschuldigte wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt“

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten mehrere Geldmünzen sowie weitere Gegenstände, die auf die Tatausführung hindeuten. „Der Beschuldigte wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt“, heißt es seitens der Polizei abschließend.