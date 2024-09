Schlägerei vor Salzburger Bar endet mit mehreren Verletzten – Festnahme!

In der Nacht zum 29. September 2024 kam es kurz nach 2 Uhr in Wals-Himmelreich, Salzburg, zu einem Polizeieinsatz, als mehrere Personen vor einem Lokal in einer Schlägerei verwickelt waren. Bei dem Vorfall wurden zwei deutsche Staatsbürger im Alter von 20 und 21 Jahren verletzt und mussten mit unbestimmten Verletzungen in die Landesklinik Salzburg gebracht werden.

Weitere Auseinandersetzungen vor Ort

Während der Auseinandersetzung kam es zu weiteren Körperverletzungen, bei denen drei weitere Personen betroffen waren: zwei Österreicher im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein 25-jähriger Serbe. Der 25-Jährige versuchte, sich der Polizei zu widersetzen und wurde daraufhin kurzfristig festgenommen. Bei ihm wurde zudem eine geringe Menge Suchtmittel sichergestellt.

25-Jähriger auf freiem Fuß angezeigt

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde der Mann jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt und angezeigt. „Weitere Ermittlungen laufen“, wird seitens der Polizei abschließend mitgeteilt.