Rugby: Klagenfurter Anexia Tigers feiern Heimsieg gegen Rijeka

Rund 300 Fans feuern die Anexia Tigers in Steinfeld lautstark an.

Die Anexia Tigers aus Klagenfurt haben am Samstag, dem 28. September 2024, in der ersten Runde der Alpe Adria Rugby Liga (AARC) einen beeindruckenden Heimsieg eingefahren. Mit 38:20 setzten sie sich gegen den Rugby Klub Rijeka aus Kroatien durch. Das mit Spannung erwartete Match begann um 14 Uhr bei optimalen Bedingungen, nachdem ein kurzer Regenschauer die Luft erfrischt hatte. Rund 300 Zuschauer kamen zusammen, um das Duell zu verfolgen.

„Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft“

Mit einem Endstand von 38:20 feierten die Anexia Tigers einen Heimsieg. Coach Robert Massey zeigte sich begeistert: „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und ihre Leistung heute. Gegen einen starken und ehrwürdigen Gegner haben wir bewiesen, wozu wir fähig sind. Aber das war nur der erste Schritt. Wir haben Großes vor, und der Weg ist noch lang. Jetzt heißt es weiter hart arbeiten, um unser volles Potenzial zu erreichen. This is just the beginning!“

„Durch starke offensive Arbeit konnten wir phasenweise Druck aufbauen“

Christian Lexer, der Obmann der Tigers, fügte hinzu: „Da wir in Steinfeld noch nie verloren haben, war die Erwartungshaltung natürlich hoch. Durch starke offensive Arbeit konnten wir phasenweise Druck aufbauen und die Chancen durch starke Einzelaktionen dann auch verwerten. Wir hoffen, den Zuschauern ein attraktives Spiel geboten zu haben und bedanken uns bei unseren Gastgebern, den Gladiators.“