Wahl-Ticker 2024: Der Countdown läuft

Österreich wählt heute den Nationalrat und seine 183 Abgeordneten.

Die meisten Mandate (37) können in Niederösterreich vergeben werden. Gefolgt von Wien (33) und Oberösterreich (32). In der Steiermark sind es 27. In Tirol können maximal 16, in Kärnten 12 und in Salzburg 11 Mandate vergeben werden. In Vorarlberg sind es 8 und im Burgenland sind es 7 Mandate.

Die Sitze im Nationalrat, also die Mandate, werden nach dem Verhältnis der Parteien verteilt. Also je mehr Stimmen eine Partei hat, desto mehr Sitze bekommt sie. Eine Partei benötigt entweder 4 Prozent der Stimmen oder einen direkten Sieg in einem Wahlkreis, um überhaupt in den Nationalrat einzuziehen.